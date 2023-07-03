日本航空公司為了與乘客分享幸福，3日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，讓旅客填寫許願福籤。（陳麒全攝）

日本航空公司為了與乘客分享幸福，3日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，讓旅客填寫許願福籤。（陳麒全攝）

日本航空公司為了與乘客分享幸福，3日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，讓旅客填寫許願福籤。（陳麒全攝）

日本航空公司為了與乘客分享幸福，3日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，讓旅客填寫許願福籤。（陳麒全攝）

日本航空公司3日在桃機登機門舉行七夕祈福活動，邀請搭機乘客在許願福籤寫下心願，掛在許願竹上，隨後將許願福籤空運前往日本仙台大崎八幡宮奉納，旅客紛紛許願福籤寫下心願。除了賺大錢外，大都數旅客在疫情過後都祈願家人身體健康。

日本航空公司副理陳舜君表示，國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地除舉行熱鬧的慶典，男女也會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈求願望達成。日本航空公司為了與乘客分享幸福，3日上午在日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，讓旅客在「許願福籤」上寫下自己的願望，掛在許願竹上，後續將空運前往日本仙台歷史最悠久、最靈驗的寺廟的大崎八幡宮奉納，希望旅客的心願都能完成。

赴日轉機的林女士表示，因為新冠疫情的關係，已有5年多沒有出國，最近由於孫子剛出生，準備經日本轉機前往美國波士頓，探望剛出生的孫子，沒想到剛好遇到航空公司舉辦祈福活動，她特別在許願福籤上寫下心願，希望孫子平安長大。

除了祈願家人身體健康、賺大錢外，也有許多學子祈求學業順利、甚至出國留學。還是大學生的乘客彭筱涵表示，已經4年多沒有出國了，這次特別報名前往日本參加研習，由於參訪行程規劃得很充實，希望可以順利跟日本人交流，認識學習日本企業文化。