Elkie穿上鳳南高中校服，成為移動的觀光景點。（艾曼鑫娛樂提供）

24歲韓國女團CLC前成員Elkie（莊錠欣），本周推出了自己翻唱〈想見你想見你想見你〉的影片，有別於原唱八三夭樂團，她以柔美磁性的嗓音，詮釋了這首大家耳熟能詳的情歌，讓大家再次見識到她出色的唱功。

作為《想見你》的劇迷，Elkie特地穿上校服重返校園拍攝MV，為了能夠更加還原，還找到和劇組同一間店訂製鳳南高中的校服，「好像自己也變成劇中的一個角色，滿開心的。」更因試穿後的效果讓店家太過驚艷，便直接將校服和書包都送給了她，祝福她拍攝順利，令Elkie相當感動，剛來台發展就深刻感受到了台灣人的熱情。

提到拍攝當天發生的趣事，Elkie分享：「我是去真理大學，從早上7點拍到下午4點半左右，那裡滿多韓國遊客，因為《想見你》在韓國很紅，他們就一直用神奇的眼光看著我。」除了用韓文喊：「想見你！」之外，也興奮拿出手機對著她猛拍，讓Elkie儼然變成了移動的觀光景點，甚至讓這個要給粉絲的驚喜因此提前被破哏。

另外，影片中有個在籃球場投球的畫面，也讓Elkie憶起國中時和班上男同學的曖昧故事，Elkie害羞透露：「他很關心我，都會叫我『女兒』。」雖然旁人都覺得他們之間充滿粉紅泡泡，「但就是很舒服的朋友關係而已，我沒想過要跟他在一起，他也沒有跟我提出過，可能都怕這份美好的友誼會因此消失，就不敢開口說要更進一步的發展。」

她進一步透露，對方性格外向，是學校的足球隊王牌，自己放學後都會跑到場外觀看、吶喊，當年《那些年，我們一起追的女孩》上映，他們也與其他朋友一起到戲院觀賞，儘管中間隔了幾個人，仍不忘和隔空打情罵俏，「他看到一半突然朝我丟爆米花，我也立刻丟了回去。」讓同行友人狂翻白眼，可惜後來因為不同班，便漸行漸遠。