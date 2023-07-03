反對四接興建的基隆公民團體守護外木山行動小組3日上午拜會基隆市長謝國樑，希望他能夠以基隆市長的身分，在7日環保署展開的四接環評會中為基隆民眾發聲。同時也將於當天在環保署門口集會，要求退回程序不正義、資料不完備的環評。

環保署6月30日晚間公布，將於7月7日下午1時在環保署進行四接環評第五次初審，且不開放旁聽。對此，守護外木山行動小組的王醒之及基隆市議員陳冠羽，3日上午拜會謝國樑，陳述行動小組希望市府表態的立場。

陳冠羽指出，謝國樑先前就承諾將會出席四接環評會議，希望能以基隆市長的身分，出席這場環評會議。其次，基隆市府身為四接環評的主管機關之一，上月已經以開發區域不同為由，撤銷了前市府對四接開發「原則同意」的公文。因此從行政程序上來說，四接環評處於相關手續不完備的情況，市府也應表達對四接環評的立場。

另一方面，陳冠羽也指出，行動小組也希望藉由這次的拜會，清楚向市府表達這個開發案對基隆港的影響，其中包括對基隆港貨輪及郵輪的影響、基隆外港港型的變化、港內靜穩度以及波高導致斷纜風險倍增等。

陳冠羽認為，謝國樑身為基隆民選市長，應該要在這次的環評會中，表達基隆人的民意。他指出，協和電廠「以氣換油」帶來的懸浮微粒、溫室氣體的排放都較現行高出2至3倍。

另外，守護外木山行動小組3日也表示，已經申請集會遊行，將於7日下午赴環保署門口要求環保署退回程序不正義、資料不完備的環評，務必重新審查四接開發案的所有細節。

基隆市政府發言人余治明表示，本府針對於四接協和電廠改建案，將秉持「依法行政」的處理流程，同時也將在會中向中央單位明確表達，基隆對於海洋生態永續發展的決心。