《航海王》原著動畫的日本配音演員將在《航海王》真人版中重新演出，《航海王》真人版將於今年8月31日於Netflix全球正式上架。在洛杉磯舉辦的Anime Expo 2023上，首度公布這段影片，其中原著動畫中蒙其·D·魯夫的聲優田中真弓向歡迎伊納基·戈多伊(Iñaki Godoy)加入草帽海賊團，並贈送漫畫中最具代表性的草帽給伊納基·戈多伊(Iñaki Godoy)。

除了田中真弓外，日本原作中的主演聲優也共同加入演出，為《航海王》真人版的日語版本配上生動的聲音。其中包括中井和哉飾演羅羅亞·索隆、岡村明美飾演娜美、山口勝平飾演騙人布和平田廣明飾演香吉士。

田中真弓分享：「我已經為魯夫配音超過23年了，我認為每個人的心中都有一點魯夫的存在。在這部真人版系列中扮演魯夫的Iñaki非常有趣，他確實是一個完美的魯夫！我很高興能夠在這個改編的作品中再次為魯夫配音。《航海王》是一個故事，無論在任何時刻，不論是在任何情況或是語境之下，相信都能與觀眾產生共鳴，並且將不斷帶來全新的發現。當然，如果那些從未體驗過《航海王》的人能夠從這個系列開始加入這個大家庭，那將會是我最大的榮幸。」

《航海王》是由尾田榮一郎創作的獨一無二的傳奇航海冒險故事，打造出日本史上最暢銷的漫畫系列。故事主角魯夫是一位年輕的冒險家，從小渴望自由的生活。並從他的小村莊出發，踏上了一個危險的旅程，尋找傳說中的寶藏「一個大秘寶」（ONE PIECE），勵志成為海賊王！然而，為了找到這個終極的寶藏，魯夫需要建立他一直渴望的海賊團，在尋找船隻、穿越無垠的偉大的航道、超越海軍，在每個事件中戰勝危險的對手。

這部真人版系列由伊納基·戈多伊(Iñaki Godoy)飾演蒙其·D·魯夫，新田真劍佑(Mackenyu)飾演羅羅亞·索隆，艾蜜莉·路德(Emily Rudd)飾演娜美，雅各·吉勃遜(Jacob Romero Gibson)飾演騙人布，塔茲·史蓋勒(Taz Skylar)飾演香吉士。