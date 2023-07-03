隨著2023年上半年畫下句點，全球金融市場如洗三溫暖般，接連經歷戰爭、疫情、升息、通膨等利空因素影響，市場呈現大幅動盪。小資高價30（00894）經理人張圭慧指出，上半年台股在電子、光電、航運及傳產拉抬下，在新興亞洲主要市場表現排名第二，僅次於印度。

張圭慧說，下半年台股第三季的獲利年增率將較上半年改善，季增率達雙數位的成長水平。若以企業獲利季增率來看，第三季的獲利可望較第二季成長24%。獲利成長帶動下，加上電子業旺季來臨，若資金回流電子股，對於大盤後市相對樂觀。此外，受惠於生成式AI題材發威，與電子出口表現持續改善的助益，千金股充分展現高貝他的股價特性，帶來強勁漲勢。

雖然台股H1奪新興亞股吸金王，然新興亞股上週表現相對平淡，除印股外，台股、南韓、越南皆為外資淨流出的市場，尤其台股上週資金淨流出近20億美元，連二週遭贖回，且單週下跌最多(-1.7%)的股市。

安聯投信台股團隊表示， 從目前資訊來看，聯準會於下半年仍有升息空間、時間點則會受經濟數據影響，不過隨著升息的步調與幅度愈趨緩和，預期對股市影響的邊際效應也會降低、對總經面的影響也有限；相對來說，市場則會將目光聚焦在明年是否成長成長的議題上，包括需求成長力道、政策題材等都有望成為牽動市場的主要因素。

在布局策略上，安聯投信台股團隊表示，在近期美股漲勢中，資金明顯集中在大型股，顯示投資人在經濟不確定環境下所做較確定的選擇；承此邏輯，在台股上，則值得布局未來三到五年有成長優勢、穩定現金流以及有望優先受惠景氣回溫的族群。在題材方向上，下半年市場的主軸方向應仍會延續上半年包括AI應用相關，與受惠於台電儲能電網兩大主軸上，因這兩者皆相對明確，且會被需求帶動並挹注成長動能，建議可持續留意與關注。