吃醋雖然是一種愛的表現，但有些人會因為太過在乎，只要一點風吹草動便會與對方發生爭吵，《小鐵星座》運勢專欄指出，生肖屬羊、鼠、雞的女人愛吃醋，容易因為一些事情而跟對方吵架，甚至還會展開報復。

▍屬羊的女人

屬羊的女人既溫柔又賢淑，愛情在她們心中佔據很重要的部分，所以即便未結婚，也把戀人當作一輩子的人來看待，因此絕對不能容忍對方有任何不忠，哪怕是自己誤會也會鬧翻天，非常愛吃醋。若對方出軌了，這時會展開報復並開始慢慢折磨對方，所以千萬別招惹她們。

▍屬鼠的女人

屬鼠的女人感情非常細膩，同時也格外敏感，哪怕對方走在路上看別的女人一眼，都覺得對方已開始移情別戀。而天生浪漫的她們會用各種方法向對方示愛，並且也希望對方能夠回應她們，所以若對方太過關心其他女生，會讓她們醋意滿滿，便展開報復。

▍屬雞的女人

屬雞的女人在感情方面，對自己和戀人的標準都非常高，而且佔有慾也非常強烈，一旦和對方確認了關係，就會要求對方和所有異性斷絕來往，要是對方真的起了色心，會一言不合就打翻醋罈子並爭論到底。