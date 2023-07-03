《蜘蛛人：穿越新宇宙》全球票房已突破6億美金，更在週末一舉躍進2023年全球票房最賣座第5名，僅次於《超級瑪利歐兄弟電影版》、《星際異攻隊3》、《玩命關頭X》、《滿江紅》。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》6月21日在台上映以來，短短5天締造的票房即超過首集《蜘蛛人：新宇宙》的總票房，可見本片深受觀眾喜愛，目前台灣總票房已累積超過7仟5佰萬台幣。而讓粉絲許願敲破碗的《蜘蛛人：穿越新宇宙》日語配音版，也確定將於7月14日（週五）於威秀影城獨家上映。日語版片尾主題曲〈REALiZE〉主唱、搖滾精靈LiSA 今天（3日）在她的官方Facebook、Twitter帳號公開日語版將在台灣上映的好消息，鼓勵歌迷、影迷訂票進戲院觀賞電影，也引起觀眾粉絲熱烈討論、驚呼。

日語配音版由知名聲優小野賢章、悠木碧分別獻聲蜘蛛人邁爾斯、女蜘蛛人關，宮野真守擔綱彼得B. 帕克、關智一詮釋蜘蛛人2099一角；本集首次登場的蜘蛛人新角色—女蜘蛛人潔西卡、龐克蜘蛛人、印度蜘蛛人、緋紅蜘蛛人則分別由田村睦心、木村昴、佐藤節二、江口拓也飾演。日語版片尾主題曲〈REALiZE〉長達3分多鐘，粉絲屆時將能在電影院大銀幕原汁原味感受。

《蜘蛛人：穿越新宇宙》自6月初在全球上映，1個月來全球票房已累計超過6.07億美金。票房超越《尖叫旅社3：怪獸假期》，成為索尼影業最賣座的動畫電影。北美累計票房逾3.4億美金，贏過2017年的《蜘蛛人：返校日》的3.34億美金，並拿下2023年度北美票房第三名佳績。