中國國民黨副主席夏立言今年兩度見到大陸政協主席王滬寧，他今日表示感覺到大陸對台立場似乎正在改變當中，或在思考新的「台灣方案」內容。但他也強調，兩岸要能夠溝通，雙方有責任避免戰爭，若無互信，完全就會有誤判出現，疾呼「兩岸百分之百要交流！」

夏立言3日中午參加飛碟聯播網訪問節目做出上述表示，這也是他從去年率團到中國大陸訪問後首次單獨接受媒體採訪。

今年兩度見到王滬寧的夏立言表示，雙方並未談到很多政策上的問題，但整體感覺到大陸對台立場似乎正在所謂的「醞釀期」，正在改變當中，「因為我覺得他們自己也了解一國兩制在台灣是毫無市場」。

夏立言認為，王滬寧可能也在思考適合兩岸、新的「台灣方案」是什麼，所以大陸也希望跟更多人接觸，而淡江大學榮譽教授趙春山日前赴陸參加研討會的主題就是這個。

他同時強調，這個新的台灣方案當然是要我們自己完全能夠接受的，兩岸要能夠溝通，開始交換意見，或許將來有一天會政治談判，但這需要一點時間。他認為，兩岸問題實際上要天時地利人和，目前未必有能力解決，但雙方有道義上與道德上的責任避免戰爭。

夏立言指出，大陸目前面臨許多國內外問題，包括經濟、失業率及高齡化等，北京會希望台灣方面至少能夠平安無事，但同時也希望爭取台灣民心，所以會在現階段盡量對台灣人民稍微好一點，而這也是北京願意討論與解決台灣所提出的問題，「這是他們務實的一面」。

但夏也強調，我們沒有任何幻覺，雙方不會因為王滬寧上台就沒有問題了。過去幾十年，兩岸隔閡造成雙方看法在很多方面是越走越遠，大家要務實地解決手上現有的問題，再一步步往前走。

「兩岸百分之百要交流！」他直言，兩岸之間若發生意外，沒有溝通管道是非常危險的，天天關著門猜測對方在什麼絕對會造成兵凶戰危的結果，若兩岸之間天天關著門猜對方在做什麼，「這個是絕對不健康，絕對會造成所謂兵凶戰危的結果！」這才是最大的威脅。而雙方又沒有互信，完全就會有誤判出現。

當被問及美方是否有擔心國共進行任何政治議題的談判，夏立言回應稱，美方很關心也很希望了解國民黨做了什麼，沒有鼓勵或不鼓勵，但他們也承認對話是好的，很羨慕國共雙方有對話的管道。