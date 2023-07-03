本報獨家報導無黨籍屏東立委蘇震清盼兒子蘇孟淳能從選戰中勝出，為此找上國民黨參選屏東縣長落敗的蘇清泉，談組「非綠聯盟」，蘇孟淳3日也對外進一步說明表示，對於與藍、與綠或任何第三勢力合作都不排斥，我們重點在於以屏東在地福祉為依歸。

蘇孟淳以「屏東在地聯盟」為概念說明，屏東位處台灣最南，屏南區更是南中之南，過去這段期間以來，重大建設往往忽略屏南。譬如高鐵，長期以來就一直主張高鐵不應該只到屏東市，而必須延伸到潮州，只有高鐵到潮州，才是真正對屏南有幫助，也才能真正發揮高鐵長途運輸的優勢，因為屏南的人不可能再搭車去屏東市搭高鐵。

又譬如：屏南一定要加快建設縱貫恆春半島的快速道路，台灣西部的用路人如果要往來屏東恆春半島或是往台東，都匯集於台一線枋寮以南路段，每到假日就動彈不得，如果遇到重大醫療需求需要北送，往往錯失黃金時間，這是屏南人永遠的痛。

這些都是最基層的聲音，然而鄉親往往難以與行政單位文來文往，因此為鄉親們架起溝通的管道，從鄉親立場出發，做對的事情，這就是「屏東在地聯盟」的宗旨。真正去聽他們的聲音，去做他們需要的事，把政黨甚至派系的干擾，降到最低，去做真正對我們屏東在地居民最有利的事。