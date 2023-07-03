弋果國際教育集團攜手新竹家扶，前進新埔文山國小舉辦全美語夏令營，透過學習與遊戲，帶著孩子以美語認識世界。（戈果國際教育集團提供／羅浚濱新竹傳真）

弋果國際教育集團3日攜手新竹家扶中心及新竹縣諾克國際教育基金會，在新埔鎮文山國小舉辦與愛同行雙重奏「愛同行 樂學習」計畫，將廣受好評的全美語夏令營移師偏鄉，並挹注該校口琴隊全新樂器、成立嶄新體育室，期透過多元內容，開啟學生學習視野，播下潛能萌發的種子。

文山國小學生不及百人，弱勢學生佔了3成，是典型被遺忘在都市與偏遠山區之間，城鄉資源不對等的「非山非市」迷你校，弋果國際教育集團舉辦「愛同行 樂學習」公益慈善活動，導入2023年弋果全美語夏令營課程「Ideas into Reality發明王請回答」。

弋果國際教育集團董事長孫瑞芬表示，弋果美語自2021年起，支持新竹縣五峰國中拳擊隊建立國際級擂台，2022年首次將備受好評的全美語夏令營課程移師偏鄉國小，並連續2年與家扶中心共同舉辦感恩節、耶誕節活動，積極落實企業社會責任，為教育永續發展奉獻心力。

她並說，「愛同行 樂學習」計畫不僅將對偏鄉學童的支持化為具體行動，透過全美語營隊打造共玩、共學聚落，帶著孩子以美語認識這個世界，由外籍教師、助理教師共同合作，由淺入深呈現生動又有趣的小小發明家課程，再逐步延伸到單字教學、手作彩繪等趣味互動，讓學童們在學與玩之間感受不同的學習氛圍。

戈果並挹注該校成軍30年的口琴隊全新設備，同時協助體育室建置工程，打造更友善安全的教育場域，期許透過「美語、音樂、體育」三大面向，讓孩童全方面發展。

新竹家扶中心主任沈俊賢表示，面對教育資源分布不均的問題，感謝弋果持續與社福團體合作，從建立信任、串聯資源到解決問題，讓曾經邊陲的校園得到改變契機，讓學生透過學習、理解、跨域連結到互動分享等過程，抱持積極熱情的學習態度。

文山國小體育器材室落成啟用暨口琴捐贈典禮，在文山國小口琴隊的優雅樂聲中，由孫瑞芬及校長彭源正等人共同揭牌啟用，除增進體育空間的多功能性，並與教學區區隔，免於互相干擾，可提高教學品質及活動空間，讓所有的師生都非常喜悅。

校方特別回贈感謝狀，感謝弋果與家扶中心的協助，指文山國小以口琴發展特色學校重點發展領域，用音樂陪伴孩子成長，學生人人都能口琴，30年來多次在縣賽、全國音樂比賽榮獲多項殊榮，而口琴經年使用後，需定期維護及更換，此次捐助使得口琴設備及體育硬體更為完善，幫助偏鄉學生開啟一扇窗，找到更多的可能性。