哈里遜福特主演的印第安納瓊斯系列電影《印第安納瓊斯：命運輪盤》，於周末上映，一上映就榮登北美票房冠軍，將連續兩周冠軍的蜘蛛人請下冠軍寶座，全球票房累積1.3億美元，台灣也開出紅盤，上映首周票房將近2440萬台幣，穩坐全台票房冠軍寶座。

曾被美國《時人》雜誌選為「全球最性感男人」的哈里遜福特，藉由《法櫃奇兵》的印第安納瓊斯全球聞名，只要他戴著軟呢帽、揮起長鞭、掄起拳頭，都會讓無數女粉眼冒愛心。印第安納系列電影，總共在全球締造了近20億美金（6百多億台幣）的票房，哈里遜福特的巨星地位因此確定。

這次《印第安納瓊斯：命運輪盤》電影一開始的時間背景設定在二戰時期面對納粹的對抗戲碼，透過減齡特效技術，讓福伯瞬間回春，回到當年35歲的模樣，電影前20分鐘對影迷來說是回憶殺，掀起老影迷們心中的悸動，憶出當年為「印第安納瓊斯」系列瘋狂的日子，瓊斯博士的帥度與魅力完全不減！導演最後為瓊斯博士安排的結局也令影迷相當滿意，影評更指出這是最安穩與溫柔的結局。