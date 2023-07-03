《死屍死時四十四》導演何爵天將來台出席會。（華映提供）

香港黑色喜劇片《死屍死時四十四》，由何爵天執導，香港演員毛舜筠、鄭中基、黃又南、余香凝及人氣團體MIRROR成員呂爵安和柳應廷共同演出。鄭中基在片中演出脾氣火爆的計程車司機，和兒子呂爵安過著一見面就吵架的生活，但私下的鄭中基和一雙兒女相處如朋友，有空便會接送小孩上下學，完全是模範爸爸。

鄭中基在台灣以歌手身份出道，一頭離子燙的飄逸長髮和獨特的嗓音，快速走紅歌壇，唱了許多膾炙人口的情歌。但後來歌唱事業受挫，他回到香港從小角色開始演起，更展現喜劇天分，逐漸以喜趣演出獲得觀眾肯定，更以《低俗喜劇》中的暴龍哥讓觀眾噴飯的表現，獲得2012年金馬獎最佳男配角的肯定。

這回鄭中基在新作《死屍死時四十四》中演出脾氣爆燥的計程車司機，雖然靠著中六合彩買了全家人的安樂窩，還是被老婆拋棄，只有他和脾氣更火爆的兒子守著房子，但父子兩人一見面就吵個沒完沒了。

鄭中基笑說自己小時候父親非常忙碌，很少和爸爸相處，長大後覺得自己雖然是個「麻煩」，但不會如電影般和爸爸一碰頭就吵架。直到自己當爸爸後，他才想到要多陪伴小孩，「會想和他們多說話，教他們如果愛爸爸和媽媽，可以表達出來，現在我會先主動和小朋友們多講一些I love you。」

鄭中基繼香港賀歲電影《闔家辣》之後，再度和人氣團體MIRROR成員呂爵安扮演父子，呂爵安笑說：「這個角色很瘋，一直在發脾氣，行為很極端，我自己一邊演一邊都覺得有些擔心，所以就全聽導演的決定，導演說可以就是OK。」還透露鄭中基私下是個模範爸爸，「他很有童心，也很愛玩，很能和小朋友溝通，是一個很開通的爸爸。」《死屍死時四十四》入選台北電影節，將於影展中進行台灣首映，導演何爵天特別來台灣現身7月6首日的映會，並出席電影首映會。