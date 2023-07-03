被視為杭州亞運前哨戰的2023年台中銀行亞洲男子排球挑戰盃，將於8日在台北市大天母校區體育館與台北體育館兩地開打，16支亞洲勁旅為爭取FIVB（國際排總）排名積分，及2024男子排球國家聯賽(VNL)門票而戰，中華隊目標是全力奪冠、前進VNL。

這是推展排球運動不遺餘力、善盡企業社會責任的台中銀行，繼2019亞洲俱樂部男子排球錦標賽、2019亞洲沙灘排球公開賽之後，再度成為2023年亞洲男子排球挑戰盃冠名贊助商。

中華隊總教練莫羅表示，這次比賽強度非常強，16隊都精銳盡出，其中韓國、澳洲、巴基斯坦、印尼和印度實力都不容小覷，期待大家進場為中華隊加油。

把杭州亞運當做最後一場國際賽的中華隊隊長戴儒謙，很珍惜「在家比賽」的機會；這也是旅日主攻手陳建禎繼2018年亞洲杯後，再披中華隊戰袍在台出賽，即將旅韓的蔡沛彰說會把最好一面呈現出來，三人目標都是要把冠軍留在台灣。

前身是亞洲盃的亞洲男子排球挑戰盃，是睽違四年後國內首場國際排球賽，將於7月8日至15日在台北市立大學天母校區、台北體育館兩地舉行，共有16隊參賽，盛況空前，冠軍隊將可取得2024年VNL參賽權。

中華隊預賽和哈薩克同在A組，首戰於8日下午5時30分對哈薩克。B組為沙烏地阿拉伯、泰國及南韓，C組為印度和香港，D組蒙古、菲律賓及澳門，E組澳洲、巴基斯坦和越南，F組巴林、斯里蘭卡及印尼。

與賽16隊先分6組進行單循環預賽，取各組前兩名進入前12名，接著用抽籤方式決定12強交叉對決組合，勝隊晉6強，敗隊爭第7名，南韓、哈薩克、巴林、巴基斯坦等隊是中華隊假想敵，如能發揮全面戰力，可望奪取最佳成績。

中華民國排球協會理事長龔建榮表示，此次受亞排聯肯定及體育署、台北市政府體育局鼎力支持，台中銀行及美津濃、Mikasa等公司，及轉播單位ELEVEN SPORTS、台亞衛星協助，協會將全力辦好賽會，回饋喜愛排球賽事的球迷們。