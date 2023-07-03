一行人不予理會繼續佔著溪床紮營，直到警方至現場處理，全程拍照錄影蒐證並進行驅離，他們才開車離開。（南澳區小燕鷗巡守隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭南澳神秘沙灘附近的南溪出海口，為縣內重要的小燕鷗保育繁殖區之一，昨日下午出現11輛越野車以白色膠布貼住車牌，忽視告示牌擅闖入繁殖區野營，經保育人員蒐證並通報警方。縣府農業處今（3日）依違反野生動物保育法「一車一罰」， 11輛車合計可開罰330萬，創下宜蘭騷擾小燕鷗的最重開罰案例。

11輛越野車恐遭罰330萬元 創宜蘭騷擾小燕鷗最高罰款

小燕鷗是保育鳥類，每年4至8月為繁殖季，會飛來台灣繁衍下一代，主要分布在蘭陽溪、南溪及新城溪出海口的沙洲灘地，牠們會築巢在裸露礫石灘、平坦沙地；縣府農業處協助台灣偏鄉生態物種保護暨復育協會在繁殖區周邊設置阻隔設施及告示牌，減少人為干擾，近年來保育孵化成果顯著，陸續有小燕鷗寶寶在孵化。

怎料，昨日下午1時許，11輛越野車無視道路入口處的河川區域禁止進入告示牌，車輛浩浩蕩蕩1輛接著1輛跨過封鎖線擅闖小燕鷗繁殖區，並用白色膠布貼上所有車牌，企圖規避稽查，保育人員口頭勸阻，一行人不予理會繼續佔著溪床紮營，直到警方至現場處理，全程拍照錄影蒐證並進行驅離，他們才開車離開。

縣府農業處畜產科表示，因涉及刑責，持續釐清案情中，依照行經路線、事實狀況確認後，將以違反野生動物保育法函送保七偵查及裁罰，通知車主到案說明，依騷擾野生動物行為，對11輛車採取「一車一罰」，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上，30萬元以下罰金，11車若依最重可開罰330萬元。