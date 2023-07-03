苗栗縣消防局統計2021到2023近3年水域救援案件，共有27件救溺事件，其中有6件造成5人死亡、獲救1人。另外，依據苗栗縣政府消防局資料，苗栗縣內有29處風險較高水域，目前正值夏日戲水巔峰期，呼籲民眾戲水時請注意安全。

根據消防局統計，近3年6件溺水意外造成5人死亡、1人獲救，6件戲水事故熱點以溪流為最多，其中南庄鄉戲水死亡地點為田美大橋下1人及風美溪苦花潭 2人、通霄出海口1人、竹南假日之森海域1人。

消防局資料顯示，苗縣有29處風險較高水域，包括南庄鄉神仙谷、南庄鄉田美大橋下方水域、南庄鄉苦花壇、頭屋鄉老田寮溪、泰安鄉梅象橋大安溪上流2公里處、後龍鎮水尾海灘、頭屋鄉龍頸潭、鯉魚潭水庫卓蘭鎮區域、竹南鎮龍鳳漁港、苑裡鎮苑港漁港、通霄溪出海口、通霄橋下往出海口、後龍大橋、竹南鎮五福大橋等地區，都屬於高風險水域。

苗縣消防局指出，夏天戲水溺水案件頻傳，戲水事故熱點以溪流為最多，苗栗山區野溪遍布各鄉鎮市，海邊更是遼闊，許多溪流地點偏僻，警消單位難以全天候駐守，意外發生也難以立刻到場救援，只能加強警示設施、水域救援訓練。

消防局也呼籲，千萬不要前往設有禁制標誌的水域戲水，也要考量自身狀況，而且隨時警覺天氣變化，應撤離就撤離，大家選擇有救生員在場的地點，比較能安心戲水。