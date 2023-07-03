高市府新成立的公園處3日正式揭牌，揭牌儀式上卻未見高雄市長陳其邁或主責副市長林欽榮代表出席，且處長一職仍懸缺，目前先由工務局副局長吳瑞川代理。對此，高市議員李雅靜批評，高市府公園處根本還沒準備好，如此倉促上路，對高雄公園治理不但沒幫助，還可能一團亂。

為了落實「營造低碳生態城市」及「路平友善人本環境」，高市府將工務局原有的「養護工程處」更名為「道路養護工程處」，並新成立「公園處」，高市府工務局公園處3日正式揭牌，但陳其邁、林欽榮等人並未參與揭牌典禮，處長一職也暫時懸缺，引發討論。

高雄市議員李雅靜表示，各機關都在精簡組織進行瘦身，高雄市幅員遼闊公園非常多，成立公園管理處專責全市公園養護，確實也合理。但市府的作法卻是將養工處人員、預算一分為二，感覺市府只是在膨脹組織、創造官位，淪為酬庸機構。

李雅靜強調，認同成立專責的公園處，但必須盤點人員的專業性，適才適所發揮專業。她舉例，工務局規畫在鳳山區五甲公園設立寵物活動區，其實存在很多隱患，如果後續維護管理不到位，新設置的寵物場域將衍生許多問題，例如園內雜草叢生寵物便溺惡臭氣味，欠缺專人管理維護。

李雅靜批評，陳其邁早在2018年競選時，就提出設立公園處專責治理公園的政見，但經過那麼多年公園處正式成立時，處長一職竟然懸缺，代表陳其邁及高市府根本還沒做好準備就倉促上路，讓公園處連領頭羊都沒有，這恐怕無法達到提升全市公園品質的目的，甚至讓公園治理一團亂。呼籲高市府讓專業的人才適才適所，以專業方式進行公園管理，提升全市公園品質。