朝陽科技大學3日頒授前台中市副市長令狐榮達名譽博士學位，表彰外交傑出成就。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

朝陽科技大學3日頒授前台中市副市長令狐榮達名譽博士學位，表彰外交傑出成就。（朝陽科大提供／陳淑芬台中傳真）

前台中市副市長令狐榮達長年致力國際事務，外交成就卓越，朝陽科技大學3日頒授他名譽博士學位，表彰傑出成就。令狐榮達致詞表示，朝陽科大已連續6年榮登英國泰晤士全球最佳大學排名，辦學績效與國際聲望備受肯定，期許未來共同推動全球夥伴關係，開創新局。

朝陽科大校長鄭道明表示，令狐榮達是資深外交官，外交資歷豐富、熟稔國際事務，曾任台中市副市長、外交部政務次長、駐加拿大代表、駐馬紹爾群島共和國大使、駐洛杉磯辦事處處長、外交部北美司長、駐奧克蘭辦事處處長、國家政策研究基金會董事、對外關係協會副會長等職，外交成就卓越、長年參與政府公職的專業經驗，對校務發展、啟發莘莘學子都有極大助益。

校方頒授學位典禮有外交部政務次長田中光、李宗儒大使、國民黨副主席夏立言大使、對外關係協會會長林永樂大使等數十人出席觀禮，台中市長盧秀燕則錄製祝福影片在會場播放，台中市副市長黃國榮率多名局處首長與會，由城邦媒體集團執行長何飛鵬代表獻花，共同見證光耀的一刻。

朝陽科大表示，令狐榮達致力於我國與美國、加拿大各層面交流、對話與合作，在高層互訪、安全合作、反恐及簽署新版「特權、免稅暨豁免協定」等均獲重要成果、屢創新猷，仿若知名武俠小說作家金庸筆下主角「令狐沖」般的俠義風範。

朝陽科大說，令狐榮達在外交生涯中，成功爭取台灣入境美加免簽待遇，並重啟延宕6年之久的貿易暨投資架構協定（TIFA）會談，增進雙邊經貿、文化、觀光與學術等交流往來，強化台灣在國際地位上的經貿動能，樹立傑出外交官的典範。