桃園市環保局局長陳世偉擔任典榜主考官，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告。（桃園市環保局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市今年招考450名清潔隊員，這次吸引4145人報名搶進清潔隊，今天終於放榜，因有2人同分，總計錄取451人。錄取名單中，最年長的是55歲，最年輕的只有15歲，刷新紀錄，成為歷年來最年輕的錄取者。

環保局盤點，今年清潔隊員招考原本預定名額為450人，由於有2人同分因此增額錄取1人，總計實際錄取451人。一般隊員組錄取266人，最低錄取分數為80.05分；原住民族組錄取90人，最低錄取分數為65.04分；駕駛組錄取90人，最低錄取分數為78.87分；身障組錄取5人，最低錄取分數為96.6分。其中錄取隊員中年紀最長55歲，最小15歲，大專以上學歷共有269人。

「15歲的錄取者是有史以來最年輕的！」環境清潔稽查大隊長林立昌指出，桃園自2018年起首度辦理清潔隊員招考，2020年舉行第2次招考，今天為第3次招考，每次平均吸引5000多人報名，前2次年紀最輕的錄取者為19歲，這次的15歲少年再次打破紀錄。由於規範明訂需年滿16歲才能晉用，因此該名少年須待明年通知才能正式加入清潔隊，另外男生未來會遇到服兵役的問題，屆時可服完兵役後再回清潔隊工作。

林立昌表示，無論年長或是年幼，錄取清潔隊員經通知晉用後，皆需投入清潔隊的第一線，協助做資源回收、大型廢棄物清運回收等工作。而環保局今天在環保行政園區進行點榜儀式，局長陳世偉擔任典榜主考官，手持硃砂筆點榜確認無誤後正式公告，陳世偉說，歷年以來的清潔隊員招考，競爭都相當激烈，勉勵準清潔隊員雖是勞工身分，但工作是執行公務，務必遵守法規、努力提升服務品質。

環保局補充，這次錄取考生將按成績高低進行排序，再依各區中隊缺額辦理分發，每位隊員薪資約3萬3000元，加上清潔獎金8000元，擔任駕駛者，另還會再加發駕駛安全獎金，每月收入超過4萬元，預計自今年8月起開始陸續通知進用。