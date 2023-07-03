今（3日）是行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票上線後第一個上班日，新北市交通局視察台鐵板橋、樹林、鶯歌、汐止等站，以及台北捷運、機場捷運等多個站點觀察通勤民眾進出站刷卡情形。交通局長鍾鳴時呼籲台鐵局評估增加專用通道，讓民眾可快速刷卡進出站，減少排隊影響通勤時間。

鍾鳴時表示，部分站點售票處、詢問處或自動售票機出現民眾排隊購票設定，秩序良好；另台鐵與機場捷運因首次加入定期票行列，民眾搭乘踴躍，籲請台鐵局評估增加專用通道，讓民眾可快速刷卡進出站，減少排隊影響通勤時間。

鍾鳴時並表示，目前還持有效期內1280定期票的民眾，若沒有擴大使用範圍或運具需求，建議將1280定期票使用至屆期再購買基北北桃1200都會通，不須急著退票，以省去退票再購票所需排隊時間。

他建議，可持另1張悠遊卡設定基北北桃1200都會通，原本的1280定期票在2024年6月30日前都可辦理退票，詳細情形請至台北捷運公司網站查詢。

交通局指出，行政院TPASS基北北桃1200都會通定期票的販售、使用須知等相關資訊已公告於台北捷運公司及基北北桃交通局處網站，如有相關疑問，可向台鐵、捷運公司、客運業者、微笑單車等各運具業者客服專線詢問或上網查詢。