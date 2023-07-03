竹南鎮新南國小2支創意程式隊伍在「112 年廣達游智盃創意程式競賽」中，自全國905支隊伍中脫穎而出，闖入總決賽、勇奪首獎特優和優選殊榮，成績相當亮眼；大湖東興國小、苑裡蕉埔國小參與「111 年度教育部數位學習深耕計畫課程推廣」評選，分別以在地的草莓和石虎議題，獲選國小績優金質獎和銅質獎。縣長鍾東錦3日天接見和表揚3校獲獎師生團隊，盛讚獲獎學生為自己、學校和苗栗縣爭光，期許在數位資訊科技學習中能更上層樓。

縣長鍾東錦率教育處長葉芯慧等教育團隊，接見新南國小、東興國小和蕉埔國小等獲獎學生和師長。鍾東錦表示，廣達文教基金會舉辦的賽事競爭相當激烈，新南國小學生能獲得如此好成績，實屬難能可貴；而東興、蕉埔為偏鄉小學校，在數位學習推廣獲中央肯定，相當難得。

新南國小獲獎團隊指導老師楊高智、沈惠英表示，「廣達游智盃」今年邁入第4屆，該校自第2屆起報名參賽，初試啼聲即擠入全國前30強；今年第3次報名，隨著疫情解封後，報名隊伍暴增到905隊、1810人參賽，歷經初賽送件審核過關，半年來的賽程中過關斬將，2支隊伍、4名學員挺進5月20日在國立臺灣科學教育館舉行的總決賽。

楊高智說，總決賽當天上午的半準決賽中，現場有101支隊伍進行「達文西挑戰」創作，挑戰運算思維、機電整合歷程等項目，新南團隊4名學生擠進下午、篩選後的30支隊伍決賽，必須在有限的100分鐘內，現場執行感測器、演示和海報製作等緊湊考驗，新南國小2支隊伍都挺進最終的6支優勝隊伍，其中范秉浤和張昕澄的組合勇奪首獎特優（共有3隊獲獎），陳宣霓和顏瑞辰也獲得優選。

葉芯慧說，3所學校的隊伍榮獲如此佳績，顯見資訊科技教育已在本縣學校生根茁壯，尤其新南國小在第四屆「廣達游智盃」創意程式競賽，表現如此優異，要歸功於平日學校機器人社團「寫程式」課程，訓練學生發現問題、解決問題的能力。

教育處指出，東興國小榮獲「金質獎」課程，是從生活問題出發，規畫「草莓生長遇到的問題」為教學主題，教導學生運用資訊科技解決草莓生長病蟲害，同時也培養學生善於思考行動及創造大湖家鄉農產新價值。

蕉埔國小榮獲「銅質獎」獎項，是透過擬實境（VR）或擴增實境（AR） 新興科技融入教學，關注「石虎生態環境」學習議題，藉持續引導學生發現苑裡當地社區問題，培養學生設計思考解決能力。