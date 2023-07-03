韓國瑜會幫侯友宜嗎？ 學者爆Chat GPT給「這答案」 @ChinaTimes ​

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜1日在黃復興黨慶活動中，與前高雄市長韓國瑜合體，引發外界熱議，不過，韓在致詞時沒說「侯友宜」3字，綠媒還拿侯搬椅子一事大作文章，讓侯韓兩人關係被放大檢視。實踐大學教授江岷欽則分享，他詢問聊天機器人Chat GPT「韓國瑜會幫侯友宜嗎？」，並曝光答案。

針對把韓國瑜的椅子挪靠近自己，侯友宜昨（2）日受訪表示，他與韓彼此相談甚歡，也開了很多玩笑，網路上的一些玩笑話，甚至惡意的見縫插針，完全大可不必。

江岷欽昨在政論節目《TVBS戰情室》分享，他問了Chat GPT，韓國瑜會幫侯友宜嗎？得到的答案，是無法提供特定政治人物的最新消息，或預測其行動，Chat GPT並解釋，政治人物的決策和行為，往往會受到多種因素影響，最好的方式，是關注相關新聞和政治動態，以獲得最新資訊。回答有板有眼。

江岷欽分析，侯友宜支持度暫時落後的一個原因，是因藍營支持者尚未歸隊，他們對侯「有1000個傷心的理由」，另外，韓粉與他也有心結。因此江岷欽建議，若是侯友宜想爭取到藍營支持者、韓粉的票，可以先向韓國瑜道歉，「道歉並不難，若是做錯事或對不起人，道歉是種勇氣；若沒有做錯事，而是為了大局著想，道歉是種智慧」。