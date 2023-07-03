周一南韓KOSPI指數收盤升38.19點或1.49%，為2602.47點。總成交金額為溫和的8.86兆韓元(約67.7億美元)。

Kiwoom證券分析師Han Ji-young說，儘管經濟持續衰退的擔憂，但密西根消費者信心指數表現強勁，給人們帶來希望，認為美經濟放緩的程度有限。

Han Ji-young說，在三星和樂金預計在周五公布財測之後，如果我們能說明半導體產業不會出現更糟狀況，那科技股應該還會再上漲。

華爾街股市星期五反彈，三大股指收盤均走高。蘋果公司市值首次突破3兆美元。

在南韓股市，大型科技股上漲，三星電子升1.11%。SK海力士也漲2.08%。

此前一報導稱，特斯拉上季交車數量優於預期。電池股大漲，LGES升3.62%，至57,3萬韓元；三星SDI也漲7.17%。

然而生技股走低；行動電信營運商也出現下滑。

韓元漲9.7，為1308.00韓元兌1美元。