元大證券指出，高股息投資是市場的主流趨勢，高股息投資策略的ETF受益人數屢屢創新高。今天上市的元大ESG配息N成分股今年配息政策皆已揭曉，其中權重最高的聯發科(2454)、中信金(2891)等標的，分別享有9.68％以及4.02％的超高現金股利率，前十大成分股的現金股利率從3.11％～45.16％不等，加權平均值高達8.70％。

上周五長榮除息，今天萬海除息，貨櫃航運族群拉出一波填息行情，長榮連續兩天漲停，萬海5元股息順利填息，兩檔航運股在元大ESG配息ETN權重排名分別在第六及第七，權重分別為6％及5％，帶動今天掛牌首日漲幅超越大盤。

元大ESG配息N在每年12月第3個營業日除息，將過去1年累積的息值配發ETN投資人，配息金額計算期間為前一年度的11月至該年度的10月（第一年計算期間起始日為ETN發行日），若每單位配息金額低於0.1元，息值將累積至次年配發。