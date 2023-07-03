據澎湃新聞報導，2023年中日韓合作國際論壇於7月3日上午在青島舉行。中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅在論壇發表題為「把握正確方向，共同振興亞洲」的講話。王毅呼籲，「尊重日韓同各國發展關係，但不能用於遏制甚至圍堵身邊近鄰」，「從青島發出中日韓合作重整行裝再出發的明確信號。」

王毅強調，我們要堅持獨立自主，團結自強，事實證明，只有獨立自主的國家才能把握更多主動，贏得國際尊重，只有團結自強的地區才能排除外部干擾，實現持續發展。「我們尊重日韓同世界各國發展關係，但是任何關係都不能用於遏制甚至圍堵身邊的近鄰。」

王毅呼籲，中日韓三國以及亞洲各國都應踐行開放的區域主義，弘揚包容的亞洲價值，培育戰略自主意識，維護地區團結穩定，抵制冷戰思維的回潮，不受霸權霸道的脅迫，要把本國本地區的命運牢牢掌握在自己的手中。

王毅回顧，20年前中日韓發表了第一份聯合宣言，宣言指出三方合作旨在促進發展、加強東亞合作，維護地區乃至世界的和平與繁榮。這是三國合作的初心和肩負的使命。三國合作正是秉持這份初心和使命，從無到有、從小到大，逐步成長為本地區最具影響力的次區域合作機制，為三國和亞洲的現代化發展提供了重要的動力。

「近年來這種局面正在面臨挑戰，個別域外大國為了謀求地緣私利，刻意宣傳意識形態的差異，編織各種排他性的小圈子，試圖以對抗取代合作，以分裂取代團結。」王毅指出，如果放任這一趨勢發展，不僅嚴重干擾三國合作的順利推行，也將不斷加劇地區形勢的緊張對立。

「亞洲是我們的共同家園，三國是搬不走的近鄰。」王毅說，站在時代的十字路口，中日韓三方應當保持戰略定力，把握時代潮流，汲取歷史智慧，堅定維護三國合作的正確方向。

王毅表示，過去十年，中日韓相繼實現快速發展，成功推進現代化進程，關鍵就在於秉持和平發展理念，要尊重歷史核心利益，理解各自選擇的道路。

王毅強調，「中國自古就有『親仁善鄰』的傳統，我們絕不會重蹈歷史上一些大國曾經走過的擴張掠奪的老路。我們也反對任何當今的國家推行單邊霸凌的行徑。」

王毅表示，本屆論壇聚焦後疫情時代的中日韓合作，可謂恰逢其時。疫情三年中，中日韓三國人民守望相助、同舟共濟，留下了許多共克時艱的感人故事，充分體現了一衣帶水的鄰邦之情。「陽光總在風雨後，中日韓必須抓住機遇，攜手前行，為三國以及地區做出更大的貢獻。」