新竹縣竹北市豐采520建案工地旁爆出巨大天坑，5度傳出道路坍塌，讓附近住戶憂心受怕。對此，監察委員施錦芳及紀惠容3日指出，類此事件一再發生，影響工安及居住安全，針對路面塌陷原因及後續處理、新竹縣府是否依法行政，以及相關人員是否涉及監督管理不周，監院表達高度關切，已申請自動調查。

監委指出，新竹縣竹北市莊敬六街「豐采520」建案工程工地，原依都市計畫編定為僅供商場及旅館使用之商業區用地。新竹縣政府於96年間核發建築執照後，多次核准該工程工期展延，並同意變更為住宅商辦用途，但該建案於施工期間屢生爭議，經民眾多次向該府陳情反映，稱該工程基地附近路面恐有塌陷之虞，但該府疑未積極處理，任工安事件一再發生塌陷，已造成居民恐慌。

監委表示，該建案工程工地周圍一再發生路面坍塌，恐危及鄰近社區，影響居民安全。究路面塌陷原因及後續處理情形為何？新竹縣政府核發建造執照作業流程是否符合規定？相關人員是否涉及監督管理不周怠失情事？因涉及工安及居住安全問題，實有深入調查瞭解必要，爰申請自動調查。