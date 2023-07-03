胃痛是現代人的文明病，但若持續未改善就要注意可能是其它疾病所造成。敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅表示，過去曾收治一名30歲的年輕患者，因胃痛至其它診所治療都未改善，於是跑來急診，檢查後發現問題不是出在胃，而是膽結石導致膽囊發炎。醫師指出，該患者膽都已經爛破了，最後是以手術處理。

醫師陳榮堅在個人網站「陳榮堅醫師 健康--源起」撰文分享案例，一名30歲有菸酒習慣的男子，常因胃發炎、胃食道逆流反覆服用胃藥，某次該男因胃痛到診所治療，症狀卻不見改善，掛急診後才找到真正病因，是膽結石導致膽囊發炎。

陳榮堅進一步說明，膽大概位在右上腹，大小約為小指加無名指的範圍。而膽結石引起發炎，若靠近總膽管附近時，感覺會很像胃痛；若靠近右側、膽囊頂時，就較像肝臟痛；甚至有時較靠近右後方，會誤以為是背痛。

陳榮堅接著解釋，這就是所謂的轉移痛，即病因跟痛點不大一樣，疼痛除了神經傳導外，還有其它會藉由發炎介質來傳導。而該名患者一直被當成胃痛治療，等到發現真正病因時，他的膽都已經爛破了，旁邊還有積一些髒水，最後是以手術處理。

至於該如分辨轉移痛還是其它疾病所造成？中山醫院家醫科醫師陳欣湄曾在《健康2.0》節目中以背痛為例，她提到，其一若背痛都出現在同一個位置，且沒有特定姿勢問題，長期未改善就得注意；再來，要留意是否有連動的痛感，如胃炎、胰臟炎及胰臟癌，患者可能會從前面痛到後面。此外，若背痛位置一直轉移，同時合併消化不良、體重減輕等情況，就是重要警訊。

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