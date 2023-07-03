中職季中選秀報名3日中午截止，旅美好手林子偉確定返台投入中職選秀成為最大亮點，若台鋼雄鷹狀元沒選林子偉，今年握有榜眼籤的富邦悍將首輪必選林子偉？領隊林華說：「理論上是，當然我們就有很好的機會，但合約又是另一個問題，這確實是重點。」

聯盟公布今年測試會通過97人加上選拔報名81人，共有178人，包含林暉盛、張景淯、王志庭、林子偉4位具有旅外資力的球員投入選秀，其中就以林子偉最受矚目。

看到林子偉確定投入選秀，林華韋認為，林子偉應該是每隊都想選的球員，「我想不是想不想選的問題，應該每一隊都很想選。以他過往的經歷來講無話可說，又有大聯盟實績，多重守位、打擊又好，擁有豐富經驗是最珍貴的。」

不過有報導指出，林子偉的身價至少是複數年合約、月薪100萬元起跳，球隊想要網羅他必須要有相當財力，林華韋坦言，合約確實是需要考慮的重點。

林華韋說：「（若台鋼沒選）當然我們就有很好的機會，內外野我們都有需要。他也有合約上的問題，確實會是重點。希望合理就好該給人家的一定要給，看怎樣的方式合理。」

針對今年選秀，富邦教練團與球探、高層已開過多次會議，林華韋說：「大家都非常慎重，針對球隊狀況交換意見，球探也搜集很多資訊。」至於即戰力及潛力球員的優先順序為何？他認為，每支球隊狀況不一樣，選手配比也就會不同。