蘋果上個月推出Vision Pro頭顯，該備受期待的新產品料將於明年初在美國上市，價格從3,499美元起跳，比Meta混合及虛擬實境系列中、價格最高的頭顯產品還貴上2倍多。

《金融時報》報導，兩位接近蘋果和立訊精密（Luxshare）的消息人士透露，中國代工廠立訊是蘋果Vision Pro唯一的組裝商，其 2024年的產量將不到40萬套。

此前蘋果內部預訂的銷售目標是頭12個月內賣出100萬套Vision Pro。

蘋果和立訊尚未回應其他媒體的置評請求。

《金融時報》並指出，蘋果已經要求兩家中國供應商在第一年提供足以生產13萬～15萬套Vision Pro的零組件。此外，該報導稱蘋果也已經延後了推出「平價版」AR頭顯的計畫。

報導指出，在生產Vision Pro的過程中，其所需的micro-OLED顯示器是最主要的困難。蘋果對於micro-OLED顯示器的良率並不滿意。

一名接近立訊的人士透露，下修2024年產量預測讓立訊備感失望，該公司原本準備在未來幾年提高產能，使年產量達到近1800萬套。