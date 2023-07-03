彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程總經費高達37億元，因需跨越高速公路及穿越台鐵鐵軌，被稱作「飛天鑽地」的困難工程。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

縣府3日宣布第1工區即將施工，起點為台19線(彰水橋)，往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬工程，沿線經崙美橋。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

縣府表示，本段道路封閉後，請用路人提前改以省道台1線經中央陸橋、崙美路、彰水路99巷、省道台19線之替代路線行駛。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

「彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程」分工區進行中，彰化縣政府3日宣布第1工區將施工，辦理兩側堤岸道路省道台19線彰水橋至鄉道彰16線崙美橋路段交通管制作業，將從今年7月4日起至2028年1月27日止，辦理全線全日道路封閉，呼籲用路人配合交通管制及改道。

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程總經費高達37億元，因需跨越高速公路及穿越台鐵鐵軌，被稱作「飛天鑽地」的困難工程，其中飛天是指需興建鋼曲橋跨越中山高速公路，鑽地則是指需挖地道施作箱涵來穿越台鐵鐵軌，還將兼顧大埔排水的水岸景觀美化。

該工程一共分成6個工區，除日前已動工的第5工區，從縣道137線彰化市大埔路至延長街路段，以及將動工的第1工區台19線彰水橋至崙美橋路段，第2工區崙美橋至省道台1線路段、第3工區省道台1線至延和二橋路段、第4工區延和二橋至縣道137線路段，也都會在今年底前陸續動工。

縣府3日宣布第1工區即將施工，起點為台19線(彰水橋)，往東沿大埔截水溝兩岸辦理道路拓寬工程，沿線經崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬9公尺，分為六區段施作，總工期為1825日曆天。

縣府表示，本段道路封閉後，請用路人提前改以省道台1線經中央陸橋、崙美路、彰水路99巷、省道台19線之替代路線行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全，施工期間，造成不便，敬請見諒。