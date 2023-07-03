民進黨提名新竹市立委參選人林志潔3日提到，竹市區域立委量能沒有被發揮出來，且重要提案都沒有，才會答應披掛上陣。（陳育賢攝）

民進黨提名新竹市立委參選人林志潔3日提到當初為何要從陽明交大科法教授、已桃李天下、作育無數優秀人才的位子上，毅然決然要投入最艱辛的區域立委選戰中？林志潔說，是因區域立委量能沒有被發揮出來，且重要提案都沒有，才會答應披掛上陣。

林志潔表示，其實這次參選是人生的意外，但是是非常美好的意外，當時接受到徵詢，確實一開始有點猶豫，本來4月已答應要續任金融消費評議中心董事長，也針對下個任期的亮點也做出規畫，她也要很感謝中心同仁的支持與諒解。

另，家人也都很支持，包含擔任陽明交大科法學院院長的先生、「老闆」陳鋕雄，只說全力支持她去做應該做的事，小孩則成為編號001的競選志工。

她強調，家人的支持很重要，因此也很感謝父母，母親過去幾年是阿茲海默症患者，長照她其實是非常的辛苦，但就在受到徵召前幾天，她申請很久的看護就到了，讓她覺得這一切是很有福分的；而父親的政治立場跟她是很不相同的，但爸爸最後經過一番掙扎與妥協，最後尊重她的決定。

林志潔指出，至於會願意出來，最主要是新竹市是很好城市，她在這裡生活了18年，但過去幾年，竹市的區域立委量能沒有被發揮出來，比如重要提案是沒有的，區域立委應該要有更大的國際觀與更好的科技產業背景，同時也要致力於讓新竹市更多元化。

她說，新竹市很特殊，雖然城市與人口不像其他都會這麼大，可是這裡有清交大、有工研院也有空軍基地，國防外交與科技都跟台灣安全息息相關，這些不是市政層級可以處理的，必須要到中央立法委員的量能，才有好好規畫城市的機會。

所以在這些綜合考量下，受到總召的詢問、受到副總統賴清德的鼓勵，才會決定投入這次新竹市區域立委的選舉。