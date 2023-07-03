由於地緣政治紛擾，大陸官方為解決海外關鍵零組件限制與國安問題，正積極發展信創產業的供應鏈，包含晶片、記憶體、雲端計算等。對在大陸深耕的台商來說，若被信創產業阻隔在外，未來發展將更加限縮。台灣會計師則示警，在陸台商要切入大陸國產供應鏈時，首先應注意移轉技術必須不違反台灣規範，同時還要留意包含股權被稀釋、核心技術喪失以及關聯利潤分配等3個風險。

根據資誠會計師事務所（PwC）說明，所謂信創產業就是「資訊技術應用創新產業」，具體包括基礎設施（晶片、記憶體、整機-伺服器／PC等）、基礎軟體（作業系統、仲介軟體、資料庫、雲端計算等）、應用軟體（ERP、CRM、OA、辦公軟體、MES等）、資訊安全（安全硬體、安全軟體和安全服務等）等4部分。應用場景則涉及黨政、金融、電信、石油、電力、交通、航空航太、醫院和教育等領域。

依據大陸國資委去年9月底發布文件指出，對信創產業發展要求是三個替換。第一是全面替換，主要是央企信創企業包含OA、門戶、電郵、紀檢、黨建、檔案管理的系統；二是應替就替，涉及戰略決策、ERP、風控管理、CRM經營管理系統，以及第三層面的能替就替，包含如生產製造與研發系統。這對於想在大陸深耕的台商來說，若被信創產業阻擋在外，未來發展勢必更加限縮。

資誠會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅說明，一般來說，台商需要滿足幾個主觀條件，包括新法人的股權結構上需要跟台灣總部有所區隔；其次必須得將核心技術移轉到新法人繼續開發應用，再者須確保當地自主製造的可行性、提高在地化供應鏈比例，才有希望取得該領域信創產業名錄的門票。

但徐丞毅首先強調，台商應注意，移轉的技術必須不違反台灣主管機關針對大陸投資的許可範圍。同時還需要注意股權被稀釋、核心技術喪失以及關聯利潤分配等三個風險。

他說明，通常新法人會引進國資委或其基金的投資，若未設計好公司治理制度，將很容易被稀釋股權。一旦台商投身大陸國產化供應鏈，相關技術可能也被迫要開放。因此如何防範核心技術外流，產品價值鏈的利潤可合理的拉回台方，都需與熟悉當地實務的稅務與法律專家規劃討論，並充分評估主管機關與投資人的意見。