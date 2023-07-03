近期台灣「#Me Too」事件延燒至演藝圈，不少明星藝人皆被捲入，其中，男星NONO（陳宣裕）日前被網紅小紅老師在社群上發文指控，更是正式到法院按鈴申告，更透露「受害者超過30人」。此外，其中，一位芳療師N小姐今再爆出被NONO無套性侵，讓她也決定將資料全部交給檢察官，跟所有被害人一起等待遲來的正義。

據《ETtoday星光雲》報導，芳療師接受訪問時，表示已決定對NONO提告並將資料全部交給檢察官，跟所有被害人一起等待遲來的正義。此外，她也還原起整起事件的詳細經過，並指出自己在事後甚至不敢和旁人說起，還因「下體疼痛」去婦產科檢查。

事實上，小紅老師日前在臉書上發文指控NONO「伸狼爪」的行為，並公開與受害者的對話截圖。其中，便有曝光芳療師透露被「伸狼爪」的過程，從相關畫面中可見，芳療師提及NONO到店內光顧後，起初還讓她邊按摩邊聊天，未料不到半小時便露出本性，將她強壓在床上，並將生殖器進入她的體內，當下痛到她直接把NONO踢開，並向他求饒，希望能停止「狼行」；誰料NONO竟回覆：「我比你還害怕」，並時不時向玻璃望去，這才意識到原來他擔心自己的「伸狼爪」舉動會被外面發現。

NONO見無法得逞後，便裝作沒事換衣服離開，但仍不忘與女方要電話號碼，事後更致電女方邀約出門，眼看得不到任何回應，就再也沒有後續。對此，芳療師指出因為被他的舉動嚇到，有段時間不敢看電視，甚至還因為被性侵，導致走路時下體都會隱隱作痛，因此去婦產科看醫生，沒多久就耳聞他結婚的消息。

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