竹南國泰夜市已營運將近30年，是當地居民共同回憶。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

逾30年歷史的竹南國泰夜市，因用地不合法屢遭檢舉，並遭苗栗縣政府5度開罰共萬元，並強制斷電，業者無奈喊苦盼公部門協助。苗縣府3日舉行會議，討論結果找到夜市原址附近4處公共設施保留地，與竹南鎮真如路可申設擺攤，期望藉此為攤商解套，讓他們可合法做生意。

國泰夜市由陳姓業者召集攤商組織經營，至今已有27年歷史，目前約有200多攤、每個周六做生意，但夜市地點位於甲種工業區內，近2年反覆遭檢舉違反都市計畫土地容許使用，縣府多次稽查勸導，但陳姓業者及地主仍未改善，縣府自去年開始至今，先後3次開單處罰6萬元、15萬元及30萬元。

縣府上個月再次接獲檢舉，6月20日強制斷電，但業者24日仍繼續營業，因此再罰陳姓夜市攤頭跟地主各50萬元，陳姓攤頭則訴苦，夜市已營運20幾年，相關法規朝令夕改，希望縣府給予緩衝時間，並協助輔導合法營業。

縣長鍾東錦得知後也在臉書有感而發，他說，竹南國泰夜市營業20餘年，已經成為當地的觀光指標，也是所有鎮民的共同記憶，在園區急遽發展的結構下，竹南除了海岸沿線觀光以外，往市內走去，除了每周六的國泰夜市，幾乎就沒有什麼東西可以做為觀光的誘因。

「但法規就是法規，依法行政是社會秩序的第一道防線。」鍾東錦表示，在這段期間以來縣府也盡力協助另尋合法地點營業，但夜市的違法經營，卻也不能積非成是，在民眾不懈陳情下，公部門也應當有所作為，幾經輔導與勸導不成，只得停業。

他說，奈何竹南市區可用空間實在所剩無幾，商圈的外擴或轉移，是解決夜市用地的必要選項，因此他今天請縣府工商處長詹彩蘋舉行會議，盤點竹南鎮內公共設施保留地，看能否協助竹南鎮公所，讓國泰夜市的集體記憶另尋合法用地加以延續。

今天會議結束後，初步點出4處用地，工商處指出，竹南鎮內目前可申設夜市的用地，商業區土地面積小，且多位於市中心區，不符需求，而盤點適當的公共設施保留地後，距離原國泰夜市1.5公里內，共有4處公共設施保留地。

工商處表示，4處公共設施保留地分別是「公20」、「公21」、「公23」、「文高4」，面積約為5700平方公尺至1萬2000平方公尺之間，會議中也討論設置在道路上的可行性，以鄰近原國泰夜市位置及路幅寬度等評估，以竹南鎮真如路為可申設的路段。

不過需要竹南鎮公所同意路權，後續有賴業者積極向地主協調取得同意租用，再向竹南鎮公所依規定申請作攤販集中場，縣府及竹南鎮公所將會協助業者完成申設。