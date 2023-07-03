桃園市楊梅區中興紡織廠的酯聚合工廠停工歲修2日發生火警，造成在5樓檢修風管設備的外包商邱姓老闆及洪姓員工2死，桃園地檢署檢察官會同消防局、勞動檢查處3日進入火場內調查起火原因，發現內部3至5樓連通導致火勢一發不可收拾，檢方另對死者遺體相驗，初步研判2人窒息致命，並有吸入性嗆傷及大面積燒傷。

中興紡織酯聚合工廠6月29日起停工歲修，廠方陳姓員工帶領外包商邱姓老闆及洪姓、吳姓員工至5樓廠房檢修風管設備，發生火警時火勢從3樓竄燒至5樓，陳、吳順利逃生，而邱姓老闆和洪姓員工因逃生不及葬身火窟。桃園地檢署檢察官黃于庭3日針對死者遺體相驗，表示將等火災鑑定報告和勞檢處報告出來後進一步釐清真相。

桃園地檢署也說，檢察官前往中興紡織火警現場履勘及進行死者相驗程序，將持續指揮警方偵查相關細節，釐清起火事實，並查明相關單位有無疏失或涉及不法情事。勞檢處則表示，此案件進入司法調查程序，將配合後續案情做檢查。

邱姓死者家屬低調表示，不知道事發的經過，只能期盼檢察官盡速釐清火災發生的原因，要等調查結果出來再說。洪姓死者家屬則說，意外來得太突然，至今仍搞不清楚現場狀況，而且洪只是個臨時工，沒想到卻遭逢意外因此喪命。

消防局表示，發現廠房起火層3到5樓是連通建築，根據目擊者指稱起火點在3樓，不過邱男、洪男兩人在5樓廠房工作，現場也留有部分乙二醇、對苯二甲酸及熱煤油等原料，數量多少及是否促燃，仍需進一步釐清。