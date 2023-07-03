周一泛歐Stoxx 600指數早段升1,9點或0,41%，為463.83點。歐股在今年上半出現上漲，在下半年開頭也出現好彩頭。

礦業股升1.1%。稍早公布的數據顯示，中國六月工廠活動放緩，市場預期中國政府將推出更強力經濟刺激方案，因此推高金屬價格。

義大利保險監管單位說，已經允許投資人Delfin的持股比例超過10%，消息推進忠利保險股價大漲4.3%。

特斯拉在法蘭克福上市的股票大漲4.9%，據稍早媒體報導，特斯拉第二季交車量有望創新高。

投資人目前觀望稍後公布的歐元區PMI數據。