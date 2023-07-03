《食農教育法》立法一年，食力傳媒日前公布22縣市2023食育力城市大調查結果，新北市獲選為五星城市，是六都唯一摘下五星的城市，新北市長侯友宜表示，新北市勇奪2023食育力城市全國第5名，為六都唯一獲獎城市，足見推動食育及食農教育相關政策成果豐碩。

《食農教育法》2021年5月6日通過草案，2022年4月19日三讀通過，立法已滿一周年。食力傳媒自2021年6月起逐年進行22縣市食育力總體檢，以「農業與環境、教育與文化、健康與營養、食安與衛生」4大構面訂定客觀指標進行考評，檢視各縣市於《食農教育法》通過前後之推動情形，且每年皆會新增相關指標讓客觀數據更完善，以期豐富評比基礎，使食育力調查結果更全面。

侯友宜表示，新北市穩扎穩打從基礎做起，各級單位積極推廣相關活動及跨局處整合，厚植市民均衡飲食觀念、培養惜食好習慣，提升市民食育力。今年能以優異成績摘得五星城市頭銜，實至名歸。

教育局表示，新北市食育教育以永平國小及長安國小為中心學校，目前國小有24校設立共25間食育教室，其中永平國小首創設置2間食育教室。除建置食育教室外，亦補助學校推動食育志工培訓課程計畫，提供完備教學人力及資源。

另為擴大推廣食育教育，新北市將於5日至7日辦理食育知能育樂營，透過知識性及實作課程，使食育教育觸及更多學童，涵養健康飲食觀念，打造新北好食光。此外，學校配合新北惜食分享網推動空盤運動-廚餘減量計畫、惜食分享、廚餘循環再利用等方式，達到廚餘減量之效果，並持續推動惜食政策，使孩童養成珍惜食物的習慣。