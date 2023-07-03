台新銀行推出手機就是刷卡機的「台新手付APP」，以手機為基礎的收款解決方案。台新銀行支付金融處資深副總經理蘇育徵表示，商戶透過手機裝載「台新手付APP」，不需要額外採購硬體設備或裝設刷卡機，就可輕鬆地接受多元支付方式，無論是實體信用卡、Apple pay或 Google wallet等行動支付，亦或是Line Pay或街口等各新型支付錢包，「台新手付APP」通通都能支援；此外，還能即時交易查詢和執行退貨，將手機完全取代刷卡機成為收款工具。

蘇育徵說，以往做生意的金流收付款項皆須搭配銀行帳戶開戶需求，台新銀行為節省商戶開戶時間，提供個人賣家可預先申辦台新Richart數位銀行做為收款帳戶。

商戶只需透過線上申辦流程完成開戶，個人賣家不僅享有新臺幣活儲優利的優惠和多元便利的金融服務，同時只需透過台新銀行的線上申請平台，申請「台新手付APP」的收款服務並設定Richart帳號為收款帳戶，經審核通過後最快五分鐘即可啟用，省去以往安裝設備的流程及時間。

同時，也可請員工開立Richart帳戶，讓後續薪資撥付更加便利。商家透過台新手付與Richart帳戶的相互搭配，讓收付的帳務、個人投資、儲蓄及理財等金流更為省時又省力。

台新銀行具備多元收款方案滿足商戶全方位收款需求，除具有便利的行動付款裝置設備外，也提供具自助交易功能的KIOSK刷卡機，消費者透過人性化的介面自行操作付款，減化商家收銀人力與加速消費者購物流程。

另外線上連結收款服務Link Pay，商店可簡單透過台新網路平台創造「連結」，消費者僅需點選「付款連結」，即可完成付款，交易快速又安全，尤其適合非面對面的信用卡交易需求的商戶，如旅行社、餐廳外送，免除傳統透過傳真交易的卡號外流風險，商家不需建置串接技術，讓商戶與消費者交易更便利，齊全的收款設備與服務為商店提供便捷的金流服務。