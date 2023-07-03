屏東縣長周春米與溝美及仁愛社區關懷據點長者開心大合照。(屏縣府提供)

隨著疫情趨緩，屏東各社區關懷據點逐漸活絡，屏東市溝美社區及仁愛社區關懷據點3日正式揭牌啟用，屏東縣長周春米為鼓勵長者多加外出，當場宣布，屏東縣敬老卡每月330元將在下半年度提高到500元，鼓勵長輩走出家門，多多拓展人際關係，享受自主自立的在地安老生活。

周春米表示，人口高齡化無可避免，屏東縣領先全台老化比例將近2％，打造「共善永居」的在地安老居住環境是縣府重要的目標，擔任立委期間就積極爭取屏東市溝美仁愛活動中心的建設經費，也感謝2里里長、社區發展協會用心投入，看見在地長輩每周坐著輪椅堅持參與活動，臉上露出的笑容是最好回饋與價值。

仁愛里里長莊正旭笑著分享，據點開辦初期帶著志工團隊挨家逐戶拜訪，深怕課程安排不具備吸引力，但開辦以來每周據點日都座無虛席，長輩一開始還會笑著說「來聊天也好」，但長久下來發現固定參與據點活動，體力、精神狀況都有明顯改善。