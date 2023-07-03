台中市議員張芬郁日前接獲陳情，希望「霧峰舊正社區停車場站」可以增設候車椅或候車亭，經會勘後，交通局會勘後同意設置候車椅，讓在地民眾開心不已。（台中市議員張芬郁提供／潘虹恩台中傳真）

位於在台63線快速道路橋下的公車站「霧峰舊正社區停車場站」，僅有1支站牌，由於班次少、長輩不耐站，附近居民拿出家中舊椅擺在橋下當候車椅，台中市議員張芬郁日前辦理會勘盼增設候車椅或候車亭；交通局會後同意設置候車椅，讓在地民眾開心不已。

張芬郁指出，統計至4月，台中市6892處公車站中僅有977座設有候車亭，佔比僅0.14，其中大里33座、霧峰23座。而搭乘公車以長輩居多的社區，班次少、長輩又不耐久站，附近居民熱心拿出家中椅子供長輩使用，她經常接獲民眾反映希望增設候車亭、候車椅，解決太陽底下候車無處遮陽或無處可坐的窘境。

張芬郁表示，她就任後多次向交通局反映居民要求設置公車候車亭、候車椅的心聲，包括中興仁化路口站、霧峰中正路山腳下站、四德路農會前等，但交通局評估後多以用地無法取得或空間不足等無法增設，民眾也相當失望。近日，居民又向張芬郁反映，舊正社區停場站需要候車亭或候車椅。

張芬郁日前邀請交通局會勘，附近30位民眾到場關心，除了希望有候車椅，同時反映希望增開班次、有智慧型站牌顯示公車到站時間、增設YouBike站點等；交通局表示，會依現況和實際需求設置，目前確定設置候車椅，YouBike站點及其他項目另安排其他相關單位評估與會勘。

張芬郁說，1張候車椅就讓民眾如此雀躍，她要求交通局全力優化公車候車環境，不論是候車亭、座椅還是公車到站顯示器、公車路線、班次，依地方需求逐步提升，才能讓更多民眾習慣搭乘大眾運輸成為公車一族。