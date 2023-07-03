因應電動化趨勢，台灣賓士於 7 月 1 日起升級充電服務，整合多方合作充電營運商 (CPO) 與 PlugShare POI (point of interest) 充電站點資訊，打造全台完整的充電圖資與單一登入平台整合，透過快速導航、跳轉登入充電與自動優惠辨識，實現輕鬆充電願景。透過軟體升級，「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP將以單一平台整合遍佈全台的充電站點圖資，提供車主更便利的充電服務。

同時台灣賓士即日起推出「賓士充電星」優惠方案：凡購買 Mercedes-Benz 純電車款，即可選擇壁掛式充電器或華城電能 2 萬元充電金的二選一方案，並於新車掛牌日起 3 年內，再享台灣賓士合作充電營運商充電 7 折優惠。

台灣賓士表示，擁有「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP，即可開啟全台五大主流充電營運服務業者的DC直流電及AC交流電充電營運站漫遊服務。僅需透過「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP即可快速搜尋並導航至鄰近充電站，接著掃描充電樁上的 QR Code 條碼，便能自動喚醒、跳轉及登入合作營運商 APP 應用程式，立即啟動充電功能。

「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 充電服務升級，將大幅縮短過往操作、註冊及認證所需的冗長過程，提升充電生活效率。

Mercedes-Benz 致力於提升消費者服務需求，積極推動數位化服務革新進程，自 2022 年推出台灣專屬的「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP 後，結合多方策略夥伴，打造包含：停車、充電、代駕、尋找特色餐廳、產品及服務資訊在內的全方位尊榮體驗，現以嶄新服務提供 Mercedes-Benz 車主更全面、便捷的豪華移動體驗。

入主純電車款的車主，不僅能直接體驗全新「Mercedes-Benz Pass 賓士暢行」APP無遠弗屆的合作電能網絡，自七月一日起掛牌之新車車主更將享有自掛牌日起三年的「賓士充電星」每次充電七折尊榮權益。

為打造更緊密的充電網絡，台灣賓士繼 2019 年與華城電能 (EVALUE) 開啟合作後，今日亦正式宣告與源點科技 (EVOASIS)、中興電工 (iCHARGING)、旭電馳科研 (U-POWER) 以及特爾電力 (TAIL) 等，共五大主流充電營運商展開合作，服務範圍遍及全台。預計 2023 年底五家合計於全台將具備超過 1000 支充電槍，車主可享有由合作營運商所提供的直流充電網路將高達近八成之市場覆蓋面積。