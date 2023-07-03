2日國民黨台北市黨部下午在大直典華飯店舉辦「鳳鳴朝陽 萬眾一心」總統暨台北市立委參選人大誓師，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前台北市長郝龍斌、台北市長蔣萬安、台北市黨部主委黃呂錦茹皆到場力挺，現場湧入超過一千名支持者高呼凍蒜，展現台北團結挺侯的氣勢。而馬英九在致詞時讚侯友宜「名列前茅」，卻引發議論。對此，侯友宜今（3）日就回應表示，「一定不會辜負大家的期待贏回中華民國」。

馬英九2日時表示，這次選舉至關重要，因為民進黨執政七年，內政、外交、經濟、兩岸情勢都明顯倒退，民主受到壓制，能源政策躁進造成缺電、斷電，暴力犯罪及詐騙也大量增加，「這樣的政府大家不能忍受！」馬英九呼籲，大家一定要集中氣勢，將施政滿意度名列前茅的侯友宜送進總統府，他一定能清查整頓民進黨的弊案醜聞，撥亂反正。由於侯近日民調低迷，馬稱其名列前茅也引起矚目。

而侯友宜今日接受媒體聯訪時也直言，「馬總統一直對我非常的鼓勵，我們會堅定自己的步伐，努力的往前走，最後一定不會辜負大家的期待贏回中華民國」。另外，侯友宜今也表態願參加館長陳之漢等人邀請的716 凱道遊行。