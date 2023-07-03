新北和台北兩市警察局皆有提供「逕行舉發」違規照片線上調閱服務。（新北市交通事件裁決處提供）

民眾收到交通違規罰單時，若覺得罰單檢附的違規採證照片不清楚，可要求提供更清楚的違規照片，新北市交通事件裁決處統計，交通違規申訴案件有約5成以上為要求更清楚的違規採證照片，提醒新北和台北兩市警察局皆有提供「逕行舉發」違規照片線上調閱服務，只需動動手指，即可上網保障自身權益。

新北市交通事件裁決處進一步說明，為方便民眾查詢，目前新北和台北兩市警察局皆有提供「逕行舉發」違規照片線上調閱服務，而裁決處也在官網線上申訴的網頁提供相關連結，建議民眾申訴前，可以利用該網頁先行調閱採證照片，確認違規事實後再評估是否提出申訴。

此外，裁決處官網除了提供警局查詢違規照片連結外，亦有設置申訴常見問答集，民眾諸多常見的申訴疑問都可以在這裡找到答覆。

裁決處表示，近3年來，民眾對於線上申辦業務的接受度也越來越高，其中線上申辦案件也提升至整體申辦案件的7成以上，歡迎民眾多加利用裁決處官方網站，包括交通違規申訴、交通違規移轉實際駕駛人、線上開立裁決書、駕照及牌照吊扣（銷）申請、退款申請、車輛行車事故鑑定申請等業務，以網路代替馬路，免除往返奔波，方便、省時又快速。