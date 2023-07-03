台灣證券交易所董事長林修銘今(3)日宣布，台灣碳權交易所預計8月7日成立，營運項目標包含國內外碳權交易、買賣及碳諮詢等。環保署表示，碳權相關子法還在研議當中，待審議委員會年底成立後，預估碳權的訂定將於明年上半年出爐。

總統蔡英文今年4月宣布將成立台灣碳權交易所，預計最快將在今年7至8月間成立，然而碳權的交易必須等「氣候變遷因應法」子法通過後才可上路，而「溫室氣體排放量盤查登錄管理辦法」、「溫室氣體自願減量專案管理辦法」、「溫室氣體增量抵換管理辦法」等子法已於今年6月陸續預告。

環保署副署長沈志修表示，碳權相關子法還在研議當中，審議委員會年底成立後，估計碳權的訂定明年上半年就會出來，而對年碳排放量2.5萬噸的用電大戶將酌收碳費，假如業者自主減量也能得到碳費的優惠費率；至於非碳排大戶若進行自願減量，減量的額度可以到碳交易平台供其他企業買賣，碳交易平台預計7-8月可成立。

沈志修強調，碳權的目的是希望企業可以減少碳排，而不是之後買額度來抵，畢竟源頭減量才是重點工作，而碳費的訂定也會影響國內購買碳權的需求，假如碳費訂價太高，業者就可能偏向購買國外碳權來減抵，反之若訂太低，對業者而言就沒有減碳誘因。