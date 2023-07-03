元宇宙是近年熱門議題，美國市場研究公司Grand View research的報告顯示，2030年全球元宇宙市場規模將達到6788億美元，相關應用包含遊戲、文化藝術、社交、工作和教育等領域，將逐漸滲入消費者的日常。麥肯錫(McKinsey)則發布了名為〈元宇宙中的價值創造〉的調查報告，指出2022年上半年已有超過1200億美元投資於元宇宙相關技術與基礎建設，是2021年全年相關投資共570億美元的兩倍之多，可見各企業對其未來潛力的信心。

台數科認為，打造未來能容納數以萬計人數參與的元宇宙平台須耗費相當高昂的成本，包括大量的時間、人力，還要有相對應的硬體設備、軟體開發技術與通路，並非個別中小企業或商家有足夠資源執行，因此在得知瑪帛科技有從電視上發展的構想，初期即表達支持力挺，期待將數位分身、遊戲體驗等功能導入電視，新增收看節目影音之外的功能與生活體驗，讓電視變得更有趣好玩。台數科也強調科技發展不能忽略高齡族群，透過電視與遙控器能降低智慧應用的進入門檻，讓老人家也能跟上社會腳步。

台數科表示，「電視未來城」首波進駐代表為「義大世界購物廣場」與「義大遊樂世界」，前者為台灣首創品牌直營概念 Outlet Mall，後者為全台唯一希臘情境主題樂園，皆是國內具有相當指標性之景點。另外還有知名五星級的清新溫泉飯店與多間特色店家，包含蟲寶寶嬰幼兒精品生活館、PERNEXT YOGA、F STUDIO畫廊等，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同類型。日後「電視未來城」也將陸續安排各大企業品牌進駐上架，成為全方位實境商務服務平台。