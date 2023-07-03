近日女星大牙（周宜霈）在社群平台指控多年前遭陳建州（黑人）趁出差性騷擾，消息引發外界熱議，陳建州連同妻子范瑋琪否認指控，表示指控為虛構，要求大牙賠償1千萬元，並需公開道歉，之後模特兒郭源元也在臉書上稱被陳建州帶回家強壓，對此陳建州方發聲「針對莫須有的指控，我們不再回應。」近日大牙曬出對話，有一位自稱廣告行銷的網友稱之後會有網軍攻擊大牙，對此她回應了。

大牙今（3）日於facebook曬出私訊截圖，有一名網友傳訊表示自己是做廣告行銷的，直言「聽說對方在找公關公司跟網路口碑公司，妳可能要小心後面有網軍攻擊妳，希望妳能順利度過這一切，加油」，而大牙謝謝對方的提醒。隨後大牙說：「雖然並不意外，既然我敢出面陳述事實經歷，必定堅持勇敢面對這一切，謝謝那些在後面撐著我的你們，我會加油」。

陳建州2010年和張世明一同創立傳奇星娛樂，大牙在同年加入公司，不過在公司開幕活動上並沒有見到她，她於4年後結束經紀約，改簽別家經紀公司，她所指控的事件發生於2012年，當時陳建州是她老闆，因此演員黃云歆留言：「完全可以想見妳當時在他旗下那幾年，壓力有多大了……那些冷凍，背負忘恩負義的罪名等等。還有會跳出來掀人家情史，拿雞毛當令箭的經紀人……好在現在一切都不一樣了，穩住啊！！！」

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