居家有鳥類築巢，容易招來禽螨。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

遭禽螨叮咬會起紅疹子、奇癢無比。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

禽螨常寄生在鳥禽類。（嘉基醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

家裡養寵物鳥或有麻雀、燕子、鴿子或斑鳩停駐、築巢，小心「禽蟎」吻身，尤其愛叮咬下半身衣褲蓋不到的地方，奇癢無比，嘉基醫院已有多名患者求醫，邱健群醫師說，目前是「禽蟎」引發皮膚炎的高峰期，勿在鳥類常出沒的空地或陽台曬衣物，以免衣物夾帶禽蟎進屋裡。

嘉基醫院皮膚科指出，「禽蟎」寄生在鳥類、家禽類的皮膚表面，成蟲約0.7至1mm，肉眼勉強可看見，8隻腳、灰白色，吸飽了血，變成紅棕色，沒有吸血可存活至少7天，會藉由通風口及鑽縫隙從屋外進入室內叮咬人吸血，4月至9月天氣悶熱潮溼，易招來蟎重，鳥類常出沒的地方也常有禽蟎。

嘉基醫院皮膚科主任邱健群說，近來出現多名患者遭禽蟎叮咬，奇癢無比，禽蟎常叮咬腹、腰、肩頸、手臂、腋下及大腿內側，提醒民眾盡量不要在鳥類停留的空地及陽台上晾曬衣物，避免禽蟎趁機進入室內叮咬。

邱健群說，春夏是禽蟎繁殖的季節，禽蟎會躲藏在人的皮膚皺褶處如腋下、胯下，叮咬皮膚、吸食人血，引起搔癢難耐的皮膚紅疹，看起來跟一般蚊蟲叮咬的紅疹一樣，禽蟎好發在衣服袖口、腋窩、脖子、女性胸罩邊緣、腰帶附近、胯下及褲管開口等處。

邱健群還說，禽蟎多半叮咬下半身衣褲蓋不到的地方，同一部分會出現2、3個以上的傷口，通常用口服藥加外用藥膏，快速控制症狀，而只要杜絕來源，就不會再復發。