受國際銅價大漲激勵，在台股交易的期街口道瓊銅（00763）ETF，今日大漲1.73％，收在24.05元，股價明顯從低檔反彈上揚。

街口投信分析，根據上周五美國商務部公布的最新數據顯示，美國5月PCE年增3.8％，較4月的4.3％大幅放緩，但核心PCE下滑仍緩慢，5月年增為4.6％，僅略低於市場預期和4月的4.7％；相關數據讓部分FED官員對於7月是否升息的決策，表達出較為鴿派的立場。

另依路透社報導，全球最大的銅生產國智利5月銅產量為41.3萬噸，較去年同期下降14％。而智利國家統計局也表示，該國的製造業產量下降1.2％，低於原先預期。

此外，智利國營銅業公司也發布一份聲明表示，該公司最大的銅礦礦場，於上周四發生一起電氣事故，並造成一人死亡，目前該地區的工作已立即停止，並開始調查以確定事故原因。而智利5月銅產量下降，將為近期的銅價帶來支撐。