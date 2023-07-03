台中國際壘球運動園區正式啟用，典禮上台中市長盧秀燕（右）開球。（台中市運動局提供／陳筱琳台北傳真）

由台中市政府爭取中央補助共斥資2.6億元興建、位於台中市外埔區的台中國際壘球運動園區，是全國首座國際級壘球運動園區，3日進行啟用典禮，是台中運動建設新里程碑。

台中國際壘球運動園區包括1座國際賽事標準的壘球場及1座練習場，啟用前更特別邀請世界棒壘總會(WBSC)代表現勘，也透過多項賽事測試，讓球場符合賽事需求，啟用典禮由台中市市長盧秀燕開球，為這座國際壘球運動園區揭開序幕，立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、教育部體育署主秘房瑞文、台中市運動局局長李昱叡、市議員楊啓邦、李文傑、施志昌、企業女子壘球聯盟會長林昆漢、兆基管理顧問公司總經理林佑任、台中市新建工程處副處長廖文偉、市政顧問秦熙嶽、欽成營造董事長林郁晨、台中成棒隊總教練鄭達鴻，以及體育團體外埔區體育會理事長吳敏濟、大甲區體育會理事長薛嘉銘、台中市體育總會壘球委員會總幹事余克勤、台中市體育總會慢速壘球委員會總幹事林泳霖、台中市立大甲高工校長簡慶郎、東山高中校長翁文修及大甲區長顏金源、在地里長等貴賓出席。

盧秀燕表示，園區原規劃興建經費2億元，感謝教育部體育署補助1.2億元，市府原自籌8千萬元，但因應全球新冠肺炎疫情影響及物價上漲，市府再追加6千萬元，興建總預算規模達2.6億元，感謝教育部體育署、立法委員與台中市議會的支持，市府會持續爭取各項賽事、增加運動場館設施、提升競賽能量，並積極推廣酷運動，讓台中成為運動酷城市。

立法院副院長蔡其昌同時也擔任企業壘球聯賽會長與台中市壘球委員會主委，他表示，台灣女壘在世界排名前段班，但過去台灣一直苦無國際標準場地，因此他積極爭取在台中興建國際級壘球園區，且外埔是棒球電影《KANO》拍攝地，加上臨近高速公路交通方便，因此爭取國際壘球園區到外埔興建，現已啟用，期盼持續與市府合作，讓壘球向下扎根，帶動外埔運動風氣。