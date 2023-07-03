國民黨總統參選人侯友宜首度表態接受合乎中華民國憲法的九二共識，反對一國兩制和蔡英文總統汙衊化的九二共識。對此，民進黨發言人張志豪3日表示，侯友宜企圖偷換概念，把中華民國憲法跟九二共識綁在一起，就是把台灣送到中國口裡；他也列出國民黨主席朱立倫先前主張，「侯友宜敢打臉朱立倫，難道不怕被換侯嗎？」

張志豪指出，侯友宜顯然想繼續欺騙國人，表態接受所謂「合乎中華民國憲法的九二共識」根本是自欺欺人。因為大陸領導人習近平早在2019年初公布的「一國兩制台灣方案」就已定調，「九二共識」就是「一國兩制」，此主張完全不被台灣民眾接受。

張志豪也向侯友宜提出2問，九二共識哪一點符合中華民國憲法？侯友宜是不是要代表國民黨接受習近平的九二共識主張？

此外，國民黨主席朱立倫也曾公開說過，「九二共識」是沒有共識的共識。張志豪表示，他要再次呼籲，國共兩黨應正視台灣主流民意，不要再以虛假的共識綁架兩岸關係正常發展。