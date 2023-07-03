林仕肯（左起）、蘇奕瑄、李玲葦、葉曉霏、張洛偍今出席首映會。（陳俊吉攝）

監製林仕肯和導演蘇奕瑄率演員李玲葦、葉曉霏、張洛偍，3日出席電影《青春並不溫柔》台北電影節世界首映記者會，片中不僅有女女床戲橋段，演員大尺度背部全裸入鏡，同時又探討學生抗爭議題，話題、看點十足。

李玲葦稱與葉曉霏拍攝那場女女床戲，在實際操作上就像是拍動作戲，「有場一上一下的姿勢，我要一直抬頭，脖子很酸，才發現原來床戲這麼累，跟動作戲一樣。」兩人只要一拍完，都會瞬間累倒在原地。蘇奕瑄也透露，劇本最早在2015年就開始寫第一版，花了非常多時間，而大尺度的戲碼，本來就預設好了，笑說：「看演員能演到怎麼樣就怎麼樣去演。」

葉曉霏分享，決定演出時自己發生「生理焦慮」，拍攝前經期一直沒來，直到拍完才恢復正常；倒是李玲葦說自己開拍之前就做好了準備，兩女已經混很熟，還一起環島7天，所以心情比較不緊張，合作拍攝床戲時更用「舒服」來形容。

張洛偍飾演葉曉霏的男友，同時也是學生抗爭的領袖人物，他本身也有叛逆體質，大學選擇肄業，並沒有特別想回去學校把學分修完、對於拿到畢業證書這事頗無感，連高中讀體育班時，也因為太調皮被教練針對，操課內容都比同學更多更「精實」。